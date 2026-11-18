El partido Morena abrió este miércoles 18 de noviembre de 2026 el registro de aspirantes para ocupar las Coordinaciones Distritales Locales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en 31 entidades del país, como parte de su organización territorial rumbo a las elecciones de 2027.

De acuerdo con la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el proceso permanecerá abierto hasta el próximo sábado 21 de noviembre y estará dirigido a militantes y ciudadanos que compartan los principios del partido.

Las coordinaciones tendrán como responsabilidad fortalecer la estructura territorial de Morena, promover la participación de sus integrantes y organizar actividades políticas en los distritos electorales locales.

¿Cómo registrarse en la convocatoria de Morena para 2027?

El registro se realizará exclusivamente por internet, del 18 al 21 de noviembre, mediante la plataforma oficial:

https://registro.coordinacionesdistritaleslocales.morena.app/

Noticia Destacada Morena rechaza segunda encuesta en Michoacán y Nuevo León; PT insiste en revisar candidaturas para 2027

Entre las entidades incluidas se encuentran el Estado de México y Chihuahua. En este último se seleccionarán coordinadores para sus 22 distritos electorales locales.

En el caso del Estado de México, la convocatoria establece un horario de inscripción de 09:00 a 21:00 horas.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

Para el Estado de México, las personas interesadas deberán ser mexicanas por nacimiento, tener al menos 21 años y cumplir con los requisitos de residencia establecidos.

Los nacidos en la entidad deberán acreditar un año de residencia efectiva, mientras que los originarios de otros estados necesitarán comprobar al menos tres años.

Cada aspirante podrá registrarse únicamente para una coordinación distrital.

La Comisión Nacional de Elecciones revisará los perfiles tomando en cuenta su trayectoria, trabajo comunitario, reconocimiento territorial y criterios de paridad de género. También podrá recurrir a encuestas.

📌📰 El CEN de Morena comparte el siguiente Comunicado de Prensa: MORENA EMITE CONVOCATORIA PARA COORDINACIONES DISTRITALES LOCALES EN 31 ENTIDADES https://t.co/KQbSGAnfDS — Morena (@PartidoMorenaMx) November 18, 2026

Morena prohíbe uso de recursos públicos y entrega de dádivas

Las reglas del proceso interno en el Estado de México prohíben contratar anuncios espectaculares, utilizar recursos públicos, entregar dinero o condicionar apoyos para favorecer a los participantes.

En cambio, se permiten recorridos casa por casa, reuniones vecinales y asambleas públicas.

La convocatoria mexiquense establece el 31 de enero de 2027 como fecha límite para publicar los registros aprobados.

Morena precisó que la inscripción no garantiza la selección de los aspirantes. Además, estas coordinaciones forman parte de su organización partidista y no representan por sí mismas una candidatura a un cargo de elección popular.

IO