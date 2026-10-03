Síguenos

Última hora

Yucatán

Buque asegurado en Progreso transportaba combustible presuntamente destinado a Cuba

Campeche / Sucesos

Violenta riña en Champotón deja a un hombre apuñalado; el agresor logró huir

Un hombre resultó apuñalado tras una riña afuera de un predio en Villa de las Flores, Champotón. El agresor se dio a la fuga y la víctima fue trasladada al IMSS Bienestar.

Por Jorge May

3 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Un hombre fue agredido con un arma blanca durante una riña en Champotón.
Un hombre fue agredido con un arma blanca durante una riña en Champotón. / Especial

Una persona del sexo masculino, cuyos generales no han sido revelados, fue apuñalada presuntamente en una riña en la colonia Villa de las Flores, en la cabecera de Champotón.

- Cierran tramo de la Champotón-Campeche por volcadura de pesada unidad

Noticia Destacada

Vuelca tráiler y colapsa tránsito en la carretera Champotón-Campeche

​Según los reportes, el hecho habría ocurrido en las afueras de una vivienda particular en el sector antes referido. La discusión escaló a un acto de violencia y confrontación.

​Hasta el momento se desconoce a detalle el origen de esta agresión. Tampoco se ha confirmado si las partes involucradas estaban bajo los efectos del alcohol.

​Por otro lado, del agresor no hay información. Trascendió que huyó del lugar para evitar ser arrestado.

​Tras los reportes a los números de emergencias, al sitio llegaron elementos de seguridad y cuerpos de emergencias, respectivamente.

​Paramédicos atendieron al individuo, quien debido a sus lesiones habría sido trasladado al hospital IMSS Bienestar de Champotón para su Valoración.

JGH

Te puede interesar