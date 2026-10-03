Violenta riña en Champotón deja a un hombre apuñalado; el agresor logró huir

Una persona del sexo masculino, cuyos generales no han sido revelados, fue apuñalada presuntamente en una riña en la colonia Villa de las Flores, en la cabecera de Champotón.

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​Según los reportes, el hecho habría ocurrido en las afueras de una vivienda particular en el sector antes referido. La discusión escaló a un acto de violencia y confrontación.

​Hasta el momento se desconoce a detalle el origen de esta agresión. Tampoco se ha confirmado si las partes involucradas estaban bajo los efectos del alcohol.

​Por otro lado, del agresor no hay información. Trascendió que huyó del lugar para evitar ser arrestado.

​Tras los reportes a los números de emergencias, al sitio llegaron elementos de seguridad y cuerpos de emergencias, respectivamente.

​Paramédicos atendieron al individuo, quien debido a sus lesiones habría sido trasladado al hospital IMSS Bienestar de Champotón para su Valoración.

JGH