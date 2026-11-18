Un total aproximado de 27 toneladas de residuos y cacharros han sido retiradas de los manglares y canales de la zona de La Draguita, al norte del puerto, como resultado de las jornadas de aseo que se realizan desde finales de mayo pasado mediante el Programa Municipal para la Limpieza y Conservación de Zonas Conurbadas.

Como parte de estas acciones, se llevó a cabo una nueva fase de saneamiento en el canal ubicado sobre la calle 91, también conocida como 41, entre 60 y 62, a un costado del Instituto Tecnológico Superior Progreso.

En los trabajos participaron el regidor de Pesca, Fomento Agropecuario y Protección a la Fauna, Román García Martínez; personal de la Dirección correspondiente, encabezada por Randyr Fabián Castillo Alférez, así como habitantes de la zona que se sumaron de manera voluntaria.

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De acuerdo con el balance de los trabajos, desde su inicio se han realizado 25 jornadas dominicales, mediante las cuales se han recolectado unas 12 toneladas de basura.

A esta cantidad se agregan otras 15 toneladas de desechos sólidos de todo tipo, retirados con el apoyo de tres góndolas para descacharrización instaladas en ese sector.

El programa tiene una duración proyectada de 14 meses, por lo que las actividades continuarán hasta julio de 2027, con el propósito de mantener libres de residuos los canales y accesos a los manglares, además de contribuir a la protección de la flora y fauna que habita en estos ecosistemas.

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Las jornadas buscan ampliar la participación ciudadana y fomentar una mayor responsabilidad en el cuidado de estos espacios naturales, cuya conservación resulta vital para el entorno ambiental.