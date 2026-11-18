El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este miércoles 18 de noviembre de 2026 sobre la detención de César Daniel “N”, alias “El Topo”, presunto líder de una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo realizado en Zapopan, Jalisco.

El funcionario detalló que elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) capturaron al presunto delincuente junto con otras dos personas.

Durante la intervención se registró un enfrentamiento armado en el que tres presuntos integrantes del grupo criminal Los Deltas fueron abatidos, después de que, según el reporte oficial, agredieron a los agentes federales.

¿Quién es “El Topo” y de qué delitos lo acusan?

De acuerdo con García Harfuch, César Daniel “N” está identificado como uno de los líderes de Los Deltas, organización considerada brazo armado del CJNG con operaciones en la zona metropolitana de Guadalajara.

El detenido contaba con órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía de Jalisco debido a su presunta participación en los secuestros del periodista Jaime Barrera y de un empresario inmobiliario.

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Las investigaciones también lo señalan como posible responsable del traslado de drogas y armas para la organización, además de relacionarlo con actividades de lavado de dinero y extorsión.

Operativo contra Los Deltas comenzó con investigación en abril

El titular de la SSPC explicó que la captura fue resultado de una investigación iniciada en abril de 2026 por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Los trabajos de inteligencia permitieron identificar tres domicilios en Zapopan utilizados presuntamente como casas de seguridad.

Como parte del mismo expediente, los días 25 y 26 de julio se realizaron cateos en las colonias Arboledas, Arcos de Guadalupe y Mirador del Sol.

Elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y la Agencia de Investigación Criminal (@FGR_AIC) detuvieron hoy en Zapopan, Jalisco, a César Daniel N , alias «El Topo», y a dos personas más. «El Topo» contaba con órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco por su presunta participación en los secuestros de un periodista y de un empresario inmobiliario. De acuerdo con el reporte preliminar, durante el operativo tres presuntos integrantes de «Los Deltas» agredieron a los agentes federales y fueron abatidos en el enfrentamiento. El detenido está identificado como uno de los líderes de una célula de «Los Deltas», brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación con presencia en la zona metropolitana de Guadalajara. El Topo es señalado como presunto encargado del trasiego de drogas y armamento para la organización y lo vincula con lavado de dinero, extorsión y secuestro. El operativo derivó de una investigación de la FEMDO iniciada en abril de 2026. Los trabajos de inteligencia permitieron ubicar tres domicilios en Zapopan que la célula presuntamente utilizaba como casas de seguridad y donde pernoctaban «El Topo» y otros integrantes del grupo. Como parte de la misma investigación, los días 25 y 26 de julio se realizaron cateos en las colonias Arboledas, Arcos de Guadalupe y Mirador del Sol, también en Zapopan. En esas diligencias se detuvo a seis personas y se aseguraron tres inmuebles, cinco vehículos, armas largas y cortas, chalecos balísticos, cartuchos y teléfonos celulares. Agradezco a las autoridades del Gobierno de Jalisco y al gobernador Pablo Lemus (@PabloLemusN) por todo su apoyo y por la coordinación permanente con las instituciones federales de seguridad. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 18, 2026

En aquellas diligencias fueron detenidas seis personas y se aseguraron tres inmuebles, cinco vehículos, armas de fuego, chalecos balísticos, cartuchos y teléfonos celulares.

Finalmente, García Harfuch reconoció la coordinación con las autoridades de Jalisco y el gobernador Pablo Lemus para llevar a cabo las operaciones de seguridad.

Las investigaciones continúan para determinar la participación de los detenidos en los delitos que se les atribuyen.

IO