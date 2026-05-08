Encuentran a hombre sin vida dentro de su vivienda en la colonia Fátima de Campeche

Un sujeto fue encontrado sin signos vitales en el interior de su cuarto en la colonia Fátima, quien presuntamente se habría privado de la vida; paramédicos del Sector Salud, pese a brindarle los primeros auxilios, solo pudieron confirmar el deceso.

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El hecho ocurrió cuando la esposa de la víctima llegó al predio situado en la Privada de Adelaida por Antigua a Mérida, quien al ingresar a la habitación lo encontró suspendido ya inerte.

Ante ello, dio aviso al número de emergencias, llegando rápidamente elementos de la policía y paramédicos, quienes confirmaron que el hombre tendría varias horas de haber fallecido. Posteriormente, el cuerpo fue recuperado por personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia de ley y determinar las causas exactas del fallecimiento.

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JGH