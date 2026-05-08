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Campeche / Sucesos

Encuentran a hombre sin vida dentro de su vivienda en la colonia Fátima de Campeche

Un hombre fue encontrado sin vida dentro de su vivienda en la colonia Fátima; paramédicos confirmaron el fallecimiento y SEMEFO realizó el levantamiento.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

8 de may de 2026

1 min

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Hallan cuerpo de un hombre al interior de un predio en la colonia Fátima
Hallan cuerpo de un hombre al interior de un predio en la colonia Fátima / Alejandro Pech

Un sujeto fue encontrado sin signos vitales en el interior de su cuarto en la colonia Fátima, quien presuntamente se habría privado de la vida; paramédicos del Sector Salud, pese a brindarle los primeros auxilios, solo pudieron confirmar el deceso.

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El hecho ocurrió cuando la esposa de la víctima llegó al predio situado en la Privada de Adelaida por Antigua a Mérida, quien al ingresar a la habitación lo encontró suspendido ya inerte.

Ante ello, dio aviso al número de emergencias, llegando rápidamente elementos de la policía y paramédicos, quienes confirmaron que el hombre tendría varias horas de haber fallecido. Posteriormente, el cuerpo fue recuperado por personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia de ley y determinar las causas exactas del fallecimiento.

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JGH

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