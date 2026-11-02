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SRE confirma muerte de mexicano en accidente de trenes en España y prepara repatriación

La Secretaria de Relaciones Exteriores confirmó la muerte de un mexicano tras el accidente ferroviario en España y anunció apoyo a su familia para repatriar los restos.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

2 de nov de 2026

1 min

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Personal diplomático realiza los trámites necesarios para cubrir los gastos funerarios y apoyar con la repatriación de los restos a México
Personal diplomático realiza los trámites necesarios para cubrir los gastos funerarios y apoyar con la repatriación de los restos a México / Archivo

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la muerte de un mexicano que permanecía desaparecido tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda, Toledo, España, sobre la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Mediante un comunicado, la Cancillería informó que las autoridades españolas lograron identificar al connacional después de varios días de labores de búsqueda, con lo que se confirmó su fallecimiento.

La dependencia federal reconoció el trabajo de la Guardia Civil y otras instituciones españolas que participaron en la localización e identificación de las víctimas del accidente.

La SRE confirmó que el connacional continúa sin ser localizado

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La Cancillería explicó que, a través de la Embajada de México en España, mantiene comunicación permanente con los familiares del mexicano que viajaron a ese país para dar seguimiento a las investigaciones y los procedimientos correspondientes.

Asimismo, señaló que el personal diplomático realiza los trámites necesarios para cubrir los gastos funerarios y apoyar con la repatriación de los restos a México, conforme a las decisiones de la familia.

La SRE también transmitió el agradecimiento de los familiares a las autoridades españolas, amistades y personas que les brindaron apoyo durante los días de búsqueda.

Finalmente, la dependencia expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del connacional fallecido en el accidente ferroviario.

IO

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