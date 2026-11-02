Conalep aplicará pruebas antidoping a estudiantes de Campeche ante sospechas de consumo de drogas

El Conalep iniciará con la aplicación de pruebas antidoping a estudiantes siempre existan sospechas de consumo o vínculo con drogas, siempre con autorización de los padres de familia, informó su directora general en Campeche, Angélica Lara Pérez Ríos, luego de que se encontrara droga en la mochila de un alumno del plantel Guillermo González Galera, en la capital del Estado.

La funcionaria reconoció que desde su llegada a la institución se detectó un caso, aunque aclaró que la sustancia era para consumo personal del estudiante y no para su venta dentro del plantel.

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Explicó que, después de este incidente, se reforzaron las medidas de vigilancia en los tres planteles del colegio, con supervisión en las entradas, revisiones de mochilas y mayor comunicación entre maestros, personal administrativo y padres de familia. Para realizar estas inspecciones, los tutores deben firmar una autorización al inicio de cada semestre.

“Me encantaría decir que no, pero siendo muy sincera la verdad es que sí”, respondió al ser cuestionada sobre la presencia de drogas en las escuelas. Añadió que, cuando se detecta alguna situación de este tipo, se informa a los padres, se realizan pruebas antidoping cuando corresponde y los alumnos son canalizados para recibir atención.

Lara Pérez Ríos señaló que el caso ocurrió en el plantel de Campeche y aseguró que no se han presentado otros incidentes similares desde entonces. También descartó que durante las revisiones se hayan encontrado armas u otros objetos peligrosos.

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Por otro lado, reconoció que en los planteles de Campeche y Ciudad del Carmen también se han detectado problemas relacionados con la salud mental de los estudiantes, por lo que se ha reforzado el trabajo del Departamento de Orientación Educativa y del personal de psicología.

Además, se realizan pláticas y actividades para prevenir conductas de riesgo y atender oportunamente los problemas que enfrentan los jóvenes. La directora señaló que la participación de los padres de familia es fundamental para evitar que las drogas lleguen a las aulas y detectar a tiempo cualquier situación que pueda poner en riesgo a los estudiantes.