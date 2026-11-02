Cortocircuito provoca incendio en vivienda del fraccionamiento Palmas II de Playa del Carmen

Un cortocircuito generado por cableado eléctrico en mal estado provocó momentos de angustia y una intensa movilización de los servicios de emergencia la mañana de este lunes 2 de noviembre en el fraccionamiento Palmas II. Afortunadamente, la rápida intervención de las autoridades y cuerpos de rescate evitó una tragedia, reportándose el incidente con saldo únicamente de daños materiales.

​Los hechos se registraron aproximadamente a las 06:45 horas, cuando un ciudadano del sexo masculino acudió a toda prisa a la caseta de seguridad de la privada Ágata, ubicada en la intersección de la avenida Flor de Nochebuena con avenida 28 de Julio.

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Con visible desesperación, el habitante alertó al personal en turno que su vivienda se encontraba en llamas. ​De inmediato, los guardias de la caseta activaron los protocolos de emergencia e informaron al jefe de seguridad del complejo, al tiempo que realizaban la llamada al número de emergencias 911 para solicitar el apoyo urgente de los bomberos y corporaciones policiales.

​En cuestión de minutos, una densa columna de humo negro comenzó a salir de la estructura del domicilio, generando alarma entre los vecinos de la privada. De acuerdo con los testimonios recabados en el sitio, la familia habitante del inmueble señaló que una de sus hijas se encontraba en su habitación al momento de iniciar el fuego.

La causa preliminar fue un cortocircuito en unos cables en mal estado, los cuales arrojaron chispas que rápidamente alcanzaron material inflamable dentro del cuarto. ​Al lugar de la contingencia arribaron de manera coordinada elementos de la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Estado, personal de Protección Civil, así como unidades operativas de Bomberos y paramédicos a bordo de ambulancias para prestar el auxilio correspondiente.

​Los heroicos tragahumo ingresaron al inmueble con equipo especializado para sofocar las llamas y proceder con la ventilación de la vivienda, logrando controlar el fuego antes de que se propagara a casas vecinas.

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Tras una minuciosa inspección, los paramédicos confirmaron que ninguna persona resultó lesionada ni intoxicada por la inhalación de humo, quedando el saldo registrado únicamente en pérdidas materiales dentro de la habitación afectada. ​

Vecinos y familiares reconocieron y destacaron ampliamente la oportuna labor de los guardias de seguridad privada, así como la pronta respuesta, valentía y profesionalismo de los elementos de la SSC, Protección Civil y Bomberos. Una vez sofocado el incendio, el personal de Protección Civil brindó las recomendaciones necesarias sobre el mantenimiento de las instalaciones eléctricas para evitar futuros percances, retirándose del sitio tras dejar la zona fuera de peligro y sin novedad.