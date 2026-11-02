Nuevos ciberataques a supermercados en Europa: congeladores llegan a 50 grados y obligan a tirar alimentos

Una serie de presuntos ciberataques contra supermercados de Europa provocó fallas en los sistemas de refrigeración y congelación de decenas de establecimientos este lunes 2 de noviembre, con temperaturas que alcanzaron los 50 grados centígrados en algunos equipos.

Los incidentes se registraron en Bélgica, Luxemburgo, Suecia y Estonia, donde varias cadenas comerciales reportaron alteraciones en sus equipos, lo que obligó a retirar productos alimenticios y adoptar medidas de emergencia para evitar mayores pérdidas.

Los hechos ocurrieron semanas después de un ataque similar en Francia, donde cientos de supermercados sufrieron daños tras la manipulación remota de sus sistemas de refrigeración.

¿Qué supermercados de Europa fueron afectados por los ciberataques?

En Bélgica y Luxemburgo, la cadena Delhaize confirmó afectaciones en aproximadamente 40 establecimientos debido a un incidente informático ocurrido durante la madrugada.

Por su parte, Carrefour Bélgica reportó problemas en 15 tiendas, mientras que establecimientos de Spar y varias carnicerías de Amberes también registraron fallas en sus equipos.

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Algunos supermercados utilizaron camiones frigoríficos para conservar sus mercancías, mientras que otros tuvieron que desechar alimentos debido a la interrupción de la cadena de frío.

La empresa Sabcobel, encargada del mantenimiento de sistemas de refrigeración, detectó equipos configurados en modo de descongelación, una alteración que podría estar relacionada con accesos informáticos no autorizados.

En Suecia, las cadenas ICA y Coop también reportaron incidentes. Una sucursal de ICA informó que sus refrigeradores y congeladores fueron manipulados hasta alcanzar los 50 grados centígrados, aunque posteriormente reanudó sus actividades.

En Estonia, la empresa Kitman Coldtech confirmó un incidente similar que elevó la temperatura de equipos de refrigeración a 50 grados.

¿Qué se sabe sobre los ciberataques a supermercados europeos?

El Centro Nacional de Ciberseguridad de Suecia inició investigaciones sobre las alteraciones registradas en diferentes establecimientos del país.

🔴 #AHORA | Hackearon durante la madrugada heladeras y congeladores de supermercados en Bélgica, Luxemburgo y Suecia. Los atacantes elevaron la temperatura de los equipos hasta 70 °C, provocando la pérdida de alimentos. Los daños ascenderían a millones de euros. https://t.co/7IYmpHeY9r — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 2, 2026

Su director, John Billow, advirtió que numerosos dispositivos industriales conectados a internet carecen de actualizaciones de seguridad, situación que los deja expuestos a posibles ataques informáticos.

Las autoridades también analizan las similitudes con los incidentes registrados en octubre en Francia, donde delincuentes informáticos habrían manipulado sistemas de refrigeración de cientos de supermercados.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado públicamente a los responsables ni han confirmado si los incidentes recientes forman parte de una operación coordinada contra las cadenas comerciales europeas.

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