Infracción vial deriva en detención por probable narcomenudeo en Seybaplaya

Elementos de la Policía Estatal lograron la detención de un hombre de 35 años, quien es el probable responsable de cometer delitos en contra de la salud, esto en lo que sería la modalidad de narcomenudeo y posesión.

La captura se logró en un operativo de vigilancia rutinario en el municipio de Seybaplaya, los hechos tuvieron lugar en la calle 23 de la colonia San Rafael, donde los elementos estaban haciendo recorridos preventivos, al ver a un motociclista que estaba circulando sin usar el casco de seguridad.

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Elementos de seguridad lograron la detención de un sospechoso

Los policías le marcaron el alto para poder ponerle la infracción por romper el Reglamento de Tránsito; sin embargo, durante la revisión los elementos lograron percatarse que el detenido estaba buscando la forma de esconder una bolsa de plástico.

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En el reporte, los elementos informaron que en la bolsa había fragmentos blanquecinos, los cuales tenían las características muy parecidas a una sustancia ilícita, por lo que se hizo la detención del hombre.

El detenido fue trasladado junto con la bolsa y lo que tenía dentro a la Fiscalía General del Estado de Campeche, donde van a seguir las investigaciones y se va a determinar su situación jurídica.

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