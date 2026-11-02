Día de Muertos reúne a decenas de familias en el panteón "Los Olivos" de Cancún

Mucho colorido, comida tradicional, música y recuerdos, decenas de familias acudieron este 2 de noviembre al panteón municipal “Los Olivos” para visitar a sus seres queridos, en una jornada en la que el camposanto registró una importante afluencia de personas que aprovecharon el Día de Muertos para llevar ofrendas, limpiar las tumbas y pasar unos momentos junto a quienes ya fallecieron.

Desde temprana hora, los alrededores del cementerio se convirtieron también en un espacio de actividad comercial. A las puertas y sobre los accesos se ofrecían flores, arreglos florales de entre desde 100, 150 y 200 pesos, veladoras, papas, gorditas, pibes, marquesitas y otros alimentos,

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La celebración representó una oportunidad de ingresos para comerciantes y músicos que cada año acuden al lugar. El dueto Los Diferentes de Cancún, por ejemplo, ofrecía canciones a 150 pesos cada una, aunque también manejaba paquetes de tres o cinco melodías, según lo que solicitaran los clientes.

Su integrante, Julio Ortiz, explicó que llevan alrededor de 15 años trabajando durante estas fechas en el cementerio y que prácticamente pasan todo el día atendiendo a las familias. Entre las canciones más solicitadas mencionó "Amor Etern"o, "Mi querido viejo y Te vas", "Ángel Mío", melodías que suelen acompañar los recuerdos de quienes acuden a visitar principalmente a sus padres y madres fallecidos.

Comerciantes instalaron puestos en los alrededores del cementerio para ofrecer arreglos florales, veladoras y alimentos tradicionales / Rodolfo Flores

Sin embargo, detrás del ambiente festivo también surgieron cuestionamientos sobre las condiciones del camposanto. Elizabeth y Daisy coincidieron en que algunas criptas y tumbas presentan deterioro, grietas y falta de mantenimiento, pese a que las familias realizan pagos anuales al Ayuntamiento.

Daisy consideró que las visitas a los difuntos no deberían limitarse al Día de Muertos, sino realizarse durante todo el año.

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“Todos los días son importantes para visitarlos, estén o no estén. Mientras estén en nuestros corazones, ellos van a seguir vivos”, expresó. También cuestionó que el mantenimiento general del cementerio no corresponda, desde su perspectiva, con los pagos que realizan los familiares.

Por su parte, Perla explicó que paga alrededor de mil 200 pesos anuales y consideró que, aunque la conservación de cada tumba corresponde a sus propietarios, el Ayuntamiento debe mantener limpios los pasillos y las áreas comunes. “Todo el panteón está sucio. Los pasillos”, señaló, al mencionar la presencia de maleza, mosquitos y sepulturas abandonadas.

Panteón Los Olivos de Cancún / Rodolfo Flores

La jornada también dejó ver otra realidad: entre los elementos policiacos y el personal de Comercio en la Vía Pública que realizaban labores de vigilancia y supervisión, había menores de edad ofreciendo flores y veladoras a los visitantes, actividad que se desarrollaba a la vista de las autoridades, sin que aparentemente fuera objeto de alguna intervención.

Así, entre quienes llegan con flores, quienes contratan música para recordar a sus familiares y quienes aprovechan la fecha para vender alimentos y servicios, "Los Olivos" vivió una jornada de intensa actividad. Una tradición que reúne a las familias, pero que también vuelve a poner sobre la mesa el estado de conservación de uno de los espacios públicos destinados al recuerdo de los difuntos.