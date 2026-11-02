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Campeche / Sucesos

Ejecutan orden de aprehensión contra el presunto feminicida de una joven de 25 años en Candelaria

La Fiscalía de Campeche ejecutó la orden de aprehensión contra el presunto responsable de la muerte de la joven Itzel en Candelaria.

Por Redacción Por Esto!

2 de nov de 2026

1 min

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El cuerpo de la joven fue hallado en la vía pública en Candelaria
El cuerpo de la joven fue hallado en la vía pública en Candelaria / Especial

La orden de aprehensión contra el presunto responsable del feminicidio de Itzel P.G.J. fue cumplimentada por agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), por lo que el detenido quedó a disposición de un Juzgado de Control y en las próximas horas se definirá su situación legal.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche

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La detención ocurrió en el municipio de Candelaria, donde el sujeto fue ubicado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes ejecutaron el mandamiento judicial derivado de las investigaciones por la muerte de la joven de 25 años.

La circulación permanece cerrada en este tramo de la carretera Escárcega-Champotón, mientras las autoridades llevan a cabo el levantamiento del cuerpo

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El caso ocurrió luego de que el cuerpo de Itzel fuera localizado la mañana del domingo 25 de octubre en un predio de la colonia Acalán, en Candelaria, donde presentaba huellas de violencia.

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