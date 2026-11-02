Familias visitan los panteones de Chetumal durante el Día de Muertos y señalan falta de mantenimiento

Entre el aroma de las flores y el humo de las veladoras, los cementerios Campos del Recuerdo y Municipal de Chetumal recibieron este 2 de noviembre a cientos de familias que acudieron a limpiar lápidas, rezar y convivir con la memoria de sus seres queridos. La conmemoración transcurrió sin incidentes, pero en las voces de los asistentes se coló una misma preocupación, el mantenimiento de los recintos no es parejo y, según varios, la costumbre se debilita con los años.

Desde las primeras horas, en Campos del Recuerdo llegaron grupos familiares con cubetas, escobas y machetes para desmontar la maleza y devolverle color a las tumbas. José Luis Trejo Reyes explicó que va a limpiar y colocar flores y observó que hay secciones bien atendidas mientras otras lucen abandonadas.

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Alessandra Álvarez Blanco visita a sus abuelos y tíos y aprovecha para convivir en familia con pib y tamales, aunque describe un panteón dividido, con áreas cuidadas y otras tristes, con huecos junto a las sepulturas.

Perla, por su parte, expresó alegría de estar con sus abuelos y aseguró que cada 2 de noviembre los siente más cerca que durante el resto del año. Notó que en esta fecha el lugar se ve mejor, pues de ordinario está descuidado y enmontado. Carmen López, quien acude cada quince días, preparó en casa una ofrenda de mole de pavo, el platillo preferido de su difunta tía. Reconoció que muchas tumbas siguen abandonadas, aunque agradeció que se rellenara un camino de lodo que le dificultaba llegar al sepulcro de su familiar.

Visitantes señalaron que ambos recintos presentan áreas descuidadas, maleza y tumbas abandonadas / Fernando Baeza

En el Panteón Municipal el ambiente fue similar. Malki Flores visita a una persona con quien creció, le lleva flores y limpia su espacio; en su casa levantan un altar familiar común. Advirtió que abundan las tumbas abandonadas, las lápidas destapadas y que casi no hay espacio para caminar entre los sepulcros.

Jazmín Cifuentes Pérez contó que al salir del cementerio se reúne con los suyos para preparar pib y tamalitos y rezar por sus difuntos. A su juicio, el recinto luce bien en estos días gracias a la limpieza que hacen los propios visitantes, pero admitió que en otras temporadas se llena de hierba.

Algunos visitantes llevaron cubetas, escobas y herramientas para retirar la maleza de las tumbas / Fernando Baeza

Aremi Villalpando lleva flores y una veladora a su padre, reza en el sitio y después encabeza un rosario en casa. Aunque asegura acudir todo el año, opinó que el panteón se encuentra en malas condiciones y necesita arreglos.

Arturo Baeza visita a su madre, hermanos, sobrinos y padre, y lo hace de manera constante más allá del Día de Muertos. Dijo que el cementerio está más limpio que en ediciones anteriores, pero percibe que la tradición se pierde por la notable reducción de visitantes y de puestos frente al año pasado.

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Los testimonios dibujan un contraste entre la devoción de las familias y el estado de los espacios donde descansan sus muertos. La limpieza que hoy se aprecia, coinciden varios, se debe en buena medida al esfuerzo de los propios deudos, mientras que el resto del año las zonas sin visitantes quedan a merced de la maleza.

Es importante señalar que con motivo de las celebraciones por el Día de Muertos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía Municipal realizaron recorridos de vigilancia, prevención y proximidad en los panteones municipales de Chetumal.