Exhiben a conductor de DiDi por presuntas maniobras peligrosas y agresiones durante un viaje en Mérida

Un viaje de transporte por aplicación terminó en una situación de riesgo para cuatro pasajeros, luego de que un conductor de la plataforma DiDi presuntamente manejara a exceso de velocidad, realizara rebases peligrosos y agrediera verbalmente a uno de los usuarios, quien difundió un video para denunciar los hechos ocurridos en Mérida.

El denunciante, identificado en Facebook como Camilo Manzanero, relató que el incidente ocurrió la noche del 31 de octubre, durante un traslado del puente de Motul hacia Real Montejo, sobre el Periférico de Mérida.

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De acuerdo con su publicación, el conductor de un Honda City plateado habría alcanzado velocidades de hasta 150 km/h, además de realizar varias maniobras de rebase que calificó como peligrosas.

La situación habría escalado cuando el pasajero le señaló al chofer que había tomado una ruta equivocada. Según el relato, el conductor reaccionó de manera agresiva y terminó deteniendo la unidad en una calle oscura, donde los cuatro ocupantes tuvieron que descender.

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Camilo Manzanero compartió grabaciones del viaje y los datos del vehículo como parte de su denuncia pública, además de exhortar a otros usuarios a extremar precauciones al solicitar servicios de transporte mediante aplicaciones.