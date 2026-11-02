Motociclista muere tras derrapar en la carretera Chiná-Campeche

Un motociclista perdió la vida luego de derrapar varios metros cuando circulaba sobre la carretera estatal Chiná- Campeche, esto causado por el exceso de velocidad.

El hecho cuando la víctima circulaba en su moto sobre la vía estatal con dirección al periférico Pablo García I. Montilla pero el mal estado de la carretera hizo que derrape quedando tendido en el suelo, donde paramédicos del Sector Salud, acudieron tras el reporte al número de emergencias; sin embargo, al valorar al conductor confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Estatal acordonaron la zona y cerraron la circulación, mientras personal del Servicio Médico Forense realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.