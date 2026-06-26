Tragedia en Ciudad del Carmen: Motociclista muere al estrellarse contra barda de escuela primaria

Un trágico accidente cobró la vida de un motociclista durante la madrugada de este viernes, luego de que perdiera el control de la unidad que conducía y se impactara violentamente contra la barda perimetral de la escuela primaria Héctor Pérez Martínez, en los límites de la colonia del mismo nombre.

Noticia Destacada Atropellan a hombre en situación de calle en la Manigua, Ciudad del Carmen; motociclista se da a la fuga

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:30 de la madrugada sobre la calle 35, cuando un hombre identificado como Cristian Guadalupe, de aproximadamente 32 años de edad, circulaba a bordo de una motoneta Italika de color naranja, con placas de circulación del estado de Campeche.

De acuerdo con un video captado por una cámara de videovigilancia instalada en un domicilio cercano, el motociclista transitaba presuntamente a exceso de velocidad con dirección hacia las instalaciones del DIF Municipal. Al llegar a la cuchilla que forman las calles 35 y 35 A, aparentemente no logró definir la trayectoria correcta para incorporarse a la vialidad, por lo que continuó de frente hasta estrellarse de manera frontal contra la barda del plantel educativo.

La fuerza del impacto provocó que Cristian saliera proyectado varios metros, quedando tendido boca arriba sobre la carpeta asfáltica a un costado de la motocicleta. Sus pertenencias quedaron esparcidas en el lugar como consecuencia del fuerte choque.

Vecinos que escucharon el estruendo dieron aviso a los números de emergencia. Minutos después arribaron paramédicos, quienes al valorar al motociclista confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La víctima fue identificada por conocidos como trabajador de la agencia automotriz Nissan, donde presuntamente laboraba como mecánico.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública acordonaron el área para preservar la escena del accidente y facilitar las diligencias correspondientes, mientras personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado al anfiteatro, donde se le practicaría la necropsia de ley.

La motoneta también fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad ministerial, que inició la carpeta de investigación para esclarecer de manera oficial las circunstancias en las que ocurrió este fatal accidente.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH