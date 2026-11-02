México registra 17 periodistas asesinados en dos años; UNESCO alerta por impunidad del 86% a nivel mundial

México registró 17 asesinatos de periodistas entre 2024 y 2025, de acuerdo con el más reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que también advirtió sobre el aumento de la impunidad en los crímenes contra comunicadores a nivel mundial.

El reporte, difundido este lunes 2 de noviembre con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, señala que en México fueron asesinados siete periodistas durante 2024 y otros 10 en 2025, lo que representa un incremento en el último año.

La organización internacional destacó que, a nivel mundial, el 86 por ciento de los asesinatos de periodistas permanece sin resolverse, un punto porcentual más que en 2024, cuando la tasa se ubicó en 85 por ciento.

¿Cuántos periodistas fueron asesinados en México, según la UNESCO?

De acuerdo con el informe, México fue el segundo país con más periodistas asesinados durante 2025, con 10 casos, únicamente por debajo de Palestina, donde se contabilizaron al menos 32 homicidios.

En América Latina y el Caribe, la UNESCO documentó 37 asesinatos de periodistas durante el periodo 2024-2025, de los cuales 17 ocurrieron en México, equivalente a aproximadamente el 46 por ciento del total regional.

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El documento también señala que la organización solicitó información a las autoridades mexicanas sobre el estado judicial de 141 casos de periodistas asesinados, dentro de su seguimiento internacional a las investigaciones por estos delitos.

¿Qué advierte la UNESCO sobre la impunidad en los asesinatos de periodistas?

El organismo internacional informó que seis de cada siete asesinatos de periodistas en el mundo permanecen sin resolverse, lo que representa un retroceso frente a la disminución gradual de la impunidad registrada desde 2012.

En el caso de América Latina y el Caribe, la tasa regional de impunidad alcanzó el 78% en 2026, un punto porcentual más que en la medición anterior.

Six out of seven journalist killings worldwide are not brought to justice. According to @UNESCO's latest report, the global impunity rate increased by one percentage point to 86% in 2026, interrupting a long-term decline from 95% in 2012, largely due to escalating conflicts. Ending impunity is essential to protecting journalists, safeguarding #PressFreedom and ensuring the public's right to information. https://t.co/4s17W4cO4e #ProtectJournalists #EndImpunity — UNESCO (@UNESCO) November 2, 2026

Además, la UNESCO contabilizó 189 periodistas y trabajadores de medios asesinados en el mundo durante 2024 y 2025, cifra que representa un incremento del 20% respecto al periodo anterior.

El organismo advirtió sobre la importancia de fortalecer las investigaciones y garantizar justicia para las víctimas, debido a las consecuencias que estos crímenes tienen sobre la libertad de prensa y el derecho de la población a recibir información.

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