Megamarcha del IMSS en CDMX: fecha, hora y ruta de la nueva protesta por aumento salarial

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron una nueva megamarcha para el próximo lunes 9 de noviembre en la Ciudad de México, con el objetivo de exigir un incremento salarial del 10 por ciento, mejores condiciones laborales y cambios en la dirigencia sindical.

La movilización fue convocada después de las protestas realizadas el pasado viernes 30 de octubre, cuando los inconformes manifestaron que sus demandas no habían sido atendidas, pese a las reuniones de diálogo con autoridades capitalinas.

Los integrantes del movimiento también acordaron celebrar una asamblea nacional el domingo 8 de noviembre, en la que definirán los siguientes pasos de su plan de acción.

¿Cuándo y a qué hora será la megamarcha del IMSS en CDMX?

De acuerdo con los organizadores, la nueva megamarcha del IMSS está programada para el lunes 9 de noviembre a las 15:00 horas, con un punto de concentración en el Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Los manifestantes prevén avanzar hacia el Zócalo de la Ciudad de México, donde buscarán exponer sus demandas laborales y sindicales.

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Durante su asamblea constitutiva, los trabajadores acordaron formar siete comités para coordinar las actividades nacionales y seccionales, así como atender asuntos jurídicos, de comunicación y logística.

¿Qué exigen los trabajadores y jubilados del IMSS?

Entre las principales demandas del movimiento se encuentra un aumento salarial del 10 por ciento, así como garantizar el suministro de medicamentos, materiales, equipo y personal suficiente en las unidades médicas.

Los inconformes también solicitan un régimen de jubilaciones y pensiones para todos los trabajadores, además de mayores recursos presupuestales para el sector salud.

Otra de sus exigencias es la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), a quien señalan por presuntas irregularidades en la representación sindical.

Asimismo, denuncian supuestas prácticas de intimidación y represalias contra trabajadores que expresan inconformidades, por lo que reclaman mayores garantías para ejercer sus derechos laborales y sindicales.

Los organizadores señalaron que mantendrán sus movilizaciones mientras no obtengan una respuesta satisfactoria a su pliego petitorio.

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