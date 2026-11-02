Más de 500 fieles participaron en la misa por los Fieles Difuntos en el panteón de Felipe Carrillo Puerto

Más de 500 fieles católicos acudieron este lunes al Nuevo Panteón Municipal de Felipe Carrillo Puerto para participar en la tradicional misa por el Día de los Fieles Difuntos, durante la cual el párroco Genaro Chacón Chablé llamó a la comunidad a mantener presentes a sus seres queridos mediante la oración.

La celebración se realizó por la mañana en el cementerio ubicado en la colonia Rafael E. Melgar. Durante la homilía, el sacerdote recordó que las familias tienen el compromiso de orar por quienes fallecieron, especialmente por sus propios familiares, y evitar que su memoria quede en el olvido.

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El párroco destacó que las visitas a los cementerios forman parte de las costumbres con las que las personas expresan el cariño hacia sus difuntos. Como ejemplo de la diversidad de estas tradiciones, mencionó que en la comunidad judía se colocan piedras sobre las tumbas, mientras que en Pomuch, Campeche, las familias acostumbran limpiar y acomodar los restos de sus seres queridos durante estas fechas.

También hizo referencia a las celebraciones de Pátzcuaro, Michoacán, donde las familias permanecen durante la noche en los cementerios para acompañar a sus difuntos.

No obstante, explicó que, desde la fe católica, el vínculo con quienes fallecieron se mantiene a través de la oración y la Eucaristía. Señaló que, mientras las personas viven, pueden realizar acciones por su salvación y también encomendar a sus difuntos mediante sus plegarias.

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“Todos tenemos el compromiso de orar por los fieles difuntos, más por los nuestros”, expresó, al exhortar a los asistentes a no dejar de recordar a sus familiares y pedir por ellos.

Al término de la misa, Genaro Chacón Chablé realizó la bendición de las tumbas del cementerio, mientras las familias recorrieron los pasillos y colocaron ofrendas en los nichos de sus seres queridos como parte de la conmemoración.