Vinculan a proceso a hombre por presunta violación equiparada de una menor en Ciudad del Carmen

Un hombre identificado como Mariano “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de violación equiparada, en concurso real homogéneo, en agravio de una persona menor de edad en Ciudad del Carmen, Campeche.

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) informó que el imputado permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa durante el tiempo que dure el proceso judicial, luego de que un Juez de Control del Segundo Distrito Judicial determinara su situación jurídica.

Noticia Destacada Policías auxilian a pareja que sufrió falla mecánica y quedó varada en la carretera con dirección a Campeche

De acuerdo con las investigaciones del Centro de Justicia para las Mujeres en Carmen, los hechos habrían ocurrido en dos ocasiones, en noviembre de 2025 y octubre de 2026, en un predio de Ciudad del Carmen.

Derivado de las indagatorias, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión contra el señalado, la cual fue autorizada por la autoridad judicial y cumplimentada el 31 de octubre por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Noticia Destacada Aseguran 16 establecimientos por presunta venta de mercancía pirata en Campeche

Posteriormente, durante la continuación de la audiencia inicial, celebrada el 4 de noviembre, el juez resolvió vincularlo a proceso y concedió un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGECAM indicó que Mariano “N” permanecerá a disposición de la autoridad judicial bajo la medida cautelar impuesta, mientras continúan las diligencias correspondientes.