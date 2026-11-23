Un volquetero les jaló los cables por segunda ocasión a por lo menos seis familias en la calle Cinco con Cuatro, colonia Bellavista.

Los hechos ocurrieron alrededor de la una y media de la mañana, cuando el chofer de un volteo rojo, quien vive en el mismo barrio, jaló las líneas al doblar, derribó dos mufas y provocó el corte de energía eléctrica.

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Vecinos del lugar, al ver la situación, colocaron huacales, llantas y todo tipo de objetos para que sirvan de señalamiento y prevenir a automovilistas, motociclistas y peatones sobre la caída de los cables.

Incluso, choferes de las rutas de transporte público Ko'ox y José María Morelos y Pavón se desvían por calles aledañas.