El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, alcanzó un acuerdo con China para establecer un grupo de trabajo que permita incrementar las exportaciones mexicanas y reducir el desequilibrio comercial entre ambas naciones.

El anuncio se produjo este lunes 23 de noviembre, durante la XI Reunión del Grupo de Alto Nivel México-China, celebrada en Beijing, donde Ebrard sostuvo un encuentro con el ministro de Comercio chino, Wang Wentao.

La reunión dio continuidad a los acuerdos derivados de la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y de su encuentro con el mandatario chino, Xi Jinping, en Shenzhen.

¿Cuánto exporta México a China y cuál es el desequilibrio comercial?

Durante las conversaciones, Ebrard advirtió que existe una diferencia considerable en el intercambio comercial entre ambos países.

De acuerdo con las proyecciones presentadas por el funcionario, China exportará a México más de 130 mil millones de dólares durante 2026, mientras que las ventas mexicanas al mercado chino rondarán los 10 mil millones de dólares.

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Ante esta situación, solicitó acelerar la autorización de protocolos sanitarios y comerciales que, en algunos casos, llevan hasta una década pendientes.

Estos mecanismos permitirían ampliar las exportaciones mexicanas de aguacate, limón, carne bovina, carne porcina, sorgo y productos acuáticos procesados.

"Lo que estoy proponiendo es reducir esta disparidad entre importaciones y exportaciones de manera decidida y rápida", señaló Ebrard.

¿Qué acuerdos alcanzaron México y China en materia comercial?

Como resultado del encuentro, ambos gobiernos acordaron establecer un grupo de trabajo encargado de revisar las prioridades de la agenda económica bilateral.

Entre los asuntos que se analizarán figura la propuesta de Exportadora de Sal para suministrar hasta 10 millones de toneladas al mercado chino durante los próximos cuatro años.

#ComunicadoEconomía 🗞️ México y China establecen mesa de trabajo sobre asuntos comerciales; se busca incrementar las exportaciones mexicanas a la nación asiática 🔗 https://t.co/8yLE42aA3Q https://t.co/MRAIrDeQTk — Economía México (@SE_mx) November 23, 2026

Asimismo, Ebrard invitó a las empresas chinas a trasladar a México parte de la producción que actualmente realizan en su territorio y que tiene como destino el mercado mexicano.

En el encuentro también participaron el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez; Deborah Alcocer, jefa de la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales; Moisés Poblanno, director de Exportadora de Sal, y Sergio Kwiatek, encargado de negocios de la embajada mexicana.

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