Una unidad de carga pesada que era remolcada por una grúa quedó completamente calcinada luego de incendiarse durante la madrugada en la carretera Campeche-Carmen, a la altura del poblado de Villamar, municipio de Champotón.

Tras los reportes realizados a través de los números de emergencia, al lugar llegaron elementos de seguridad y cuerpos de emergencia para atender la contingencia.

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El personal de Protección Civil (PC) de Champotón se encargó de realizar las labores para controlar y sofocar el fuego, con el apoyo de una unidad tipo pipa.

Por su parte, la Guardia Nacional (GN) se encargó de abanderar la zona federal y brindar seguridad vial para alertar a los automovilistas que transitaban por este tramo carretero.

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Finalmente, la unidad de carga fue consumida en su totalidad por el fuego. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro.