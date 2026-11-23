Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal bloquearon el estacionamiento que da servicio a tres escuelas (kínder, primaria y secundaria), ubicadas en el cruce de la avenida Los Tules con calle 18, en la Supermanzana 247, lo que generó congestionamiento vial y complicaciones para decenas de padres de familia.

Los agentes impidieron el acceso de los vehículos al señalar que el espacio es exclusivo para los maestros.

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Sin embargo, los padres de familia cuestionaron la medida, pues señalaron que no podían ingresar para dejar a sus hijos de manera segura, mientras que algunas unidades particulares de los oficiales permanecían estacionadas en espacios de comercios vecinos y acotamientos de la avenida.

Ante esta situación, los elementos indicaron a los tutores que descendieran a los menores sobre la vía pública y continuaran a pie hasta los planteles. Esto generó preocupación entre los padres, debido a que algunos trasladan solos a niños de preescolar y primaria, por lo que no podían acompañarlos hasta la entrada de las escuelas.

El operativo también provocó retrasos en el ingreso de los estudiantes y afectaciones a la circulación sobre la avenida Los Tules, donde el tránsito vehicular y el transporte público registraron complicaciones durante el horario escolar.

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Los padres de familia señalaron que buscarán a los directivos de las escuelas para saber si estaban enterados de la medida o si fue una decisión de la corporación.

Asimismo, pidieron a Tránsito Municipal revisar el operativo y priorizar la seguridad de los estudiantes, así como mantener la circulación y los cruces peatonales en orden durante las horas de entrada.