Con la colocación de la bandera rojinegra y el cierre de las instalaciones del Plantel Lerma, trabajadores sindicalizados del Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam) iniciaron formalmente la huelga, movimiento que paraliza las actividades en los 38 centros laborales de la entidad y dejará sin clases a más de 10 mil estudiantes por tiempo indefinido.

Como parte del procedimiento, un actuario del Poder Judicial del Estado acudió al centro escolar para dar fe y legalidad al acto, donde constató el cierre de la reja de acceso a las instalaciones. Asimismo, elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) arribaron al lugar para verificar la situación y garantizar la seguridad durante el desarrollo de la movilización.

Noticia Destacada Volquetero derriba cables por segunda ocasión en Bellavista, Campeche

Las y los trabajadores sindicalizados colocaron la bandera rojinegra como símbolo del inicio de la huelga, luego de más de siete meses de negociaciones sin acuerdos concretos entre el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Campeche (SUTCOBACAM) y la Dirección General de la institución. En total, más de 665 docentes y administrativos participan en la suspensión de actividades.

El conflicto laboral deriva del incumplimiento de cuatro demandas centrales: el pago del incremento salarial correspondiente a 2026; la homologación y compactación de plazas para más de 119 trabajadores; el pago de primas de retiro a extrabajadores y garantías para quienes están próximos a jubilarse; así como oportunidades de promoción y ascenso para personal docente y administrativo.

Noticia Destacada Se incendia unidad de carga en la carretera Campeche-Carmen

La dirigencia sindical, encabezada por May Cardeña, acusó a las autoridades del Cobacam de incumplir compromisos establecidos por escrito ante las instancias laborales y cuestionó que, pese a los meses de diálogo, no exista una propuesta que atienda las exigencias de la base trabajadora.

Entre los pendientes también figuran más de 100 docentes sin oportunidades de ascenso y el pago de prestaciones de retiro a siete extrabajadores, además de garantizar los derechos de otros cinco empleados que prevén jubilarse en 2027.

Aunque el sindicato reiteró su disposición a mantener el diálogo y solicitó la intervención de la gobernadora Layda Sansores San Román, la falta de acuerdos derivó en la paralización de los 38 planteles. De esta manera, miles de estudiantes de Educación Media Superior permanecerán sin actividades académicas hasta que exista una solución al conflicto laboral.