Un fuerte accidente entre una unidad de transporte colectivo y un camión recolector de basura se registró sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio, en Cancún, a la altura de la glorieta de los Pioneros, lo que dejó de manera preliminar alrededor de 10 personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron en los carriles laterales de la avenida, en el cruce cercano a un conocido hospital, donde aparentemente el conductor del camión recolector perdió el control de la unidad al tomar una curva y terminó fuera de la cinta asfáltica, sobre el área del camellón lateral.

Tras el impacto, la unidad de transporte colectivo, que presuntamente circulaba con varios pasajeros, también resultó involucrada, por lo que se reportaron aproximadamente 10 personas lesionadas, entre ellas el conductor.

El accidente provocó el cierre de la circulación en este tramo del boulevard Luis Donaldo Colosio, mientras se realizaban las maniobras correspondientes y se atendía a las personas afectadas.

Hasta el momento, la cifra de lesionados y las causas del percance se mantienen como preliminares.