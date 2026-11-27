La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó el carácter político y el costo de acceso a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, al señalar que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se convirtió en un espacio para la difusión de ideas de derecha.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 27 de noviembre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria confirmó que no asistirá a la inauguración del encuentro editorial y que la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, acudirá en representación del Gobierno federal.

La FIL Guadalajara comenzará el sábado 28 de noviembre y concluirá el 6 de diciembre.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la FIL Guadalajara 2026?

Al ser cuestionada sobre las declaraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien anteriormente calificó a la feria como un encuentro de sectores de derecha, Sheinbaum señaló que desconoce la programación actual.

Sin embargo, sostuvo que durante el sexenio anterior la FIL funcionó como un foro para determinadas posiciones políticas.

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"Se volvió un espacio, en el periodo del presidente López Obrador, de difusión de las ideas de derecha", expresó.

La presidenta añadió que, aunque la Universidad de Guadalajara ha defendido el carácter plural del encuentro, considera que anteriormente se dio espacio a esa corriente ideológica.

Sheinbaum compara la FIL Guadalajara con la Feria del Libro del Zócalo

La mandataria también cuestionó que los asistentes deban pagar una entrada para acceder a la FIL Guadalajara.

En contraste, destacó el modelo de la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, donde el ingreso es gratuito y, según explicó, se busca ofrecer publicaciones a precios accesibles.

La edición 2026 de la FIL Guadalajara se realizará en Expo Guadalajara, con una entrada general de 40 pesos para adultos y tarifas preferenciales para distintos sectores de la población.

Pese a sus observaciones, Sheinbaum confirmó la participación institucional del Gobierno de México mediante la asistencia de Claudia Curiel de Icaza a la ceremonia inaugural.

IO