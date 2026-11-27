Yucatán ya rebasó el total de casos de enfermedades cerebrovasculares reportado en todo 2025. El recuento más reciente difundido con datos de la Secretaría de Salud federal ubica al estado en mil 183 notificaciones, diez por encima del cierre del año pasado. Frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 977, la diferencia es de 206 casos.

El aumento estatal supera al del país. En México, las notificaciones pasaron de 54 mil 991 a 61 mil 354 en el mismo lapso, un incremento de 11.6 por ciento. El boletín oficial de la semana previa ya mostraba esa brecha. Hasta la semana epidemiológica 43, Yucatán acumulaba mil 155 casos, 21.2 por ciento más que un año antes, mientras el total nacional había subido 11.7 por ciento.

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Los tres estados de la Península suman 2 mil 32 registros. Yucatán concentra cerca de seis de cada diez, seguido de Quintana Roo, con 446, y Campeche, con 403. Son cifras de casos notificados. Para comparar el riesgo entre estados habría que calcular tasas por número de habitantes.

Del acumulado yucateco, 650 registros corresponden a hombres y 533 a mujeres. La distribución es similar a la nacional. En ambos casos, el grupo de hombres concentra poco más de la mitad de las notificaciones.

Los datos de mortalidad muestran otra dimensión del problema. En 2025, las enfermedades cerebrovasculares fueron la quinta causa de muerte entre las mujeres residentes en Yucatán, con 395 defunciones registradas, según el Inegi. Ese dato corresponde a certificados de defunción y se mide por separado del registro epidemiológico de casos.

Cuándo buscar atención

La vigilancia epidemiológica agrupa padecimientos como el infarto cerebral, las hemorragias y las secuelas de episodios previos. Un accidente cerebrovascular puede ocurrir cuando un coágulo impide el paso de sangre al cerebro o cuando se rompe un vaso sanguíneo y se produce una hemorragia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica la hipertensión como el principal factor de riesgo modificable. También figuran la diabetes, el tabaquismo, el colesterol elevado y la falta de actividad física. Controlar la presión arterial reduce el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular.

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La caída repentina de un lado de la cara, la pérdida de fuerza en un brazo o la dificultad para hablar requieren atención médica inmediata. También son señales de alarma la pérdida súbita de visión o de equilibrio. En urgencias, una tomografía o una resonancia ayuda a distinguir entre una obstrucción y una hemorragia, porque el tratamiento es diferente.