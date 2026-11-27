La muerte inusual de mil 154 gallinas en una granja de Umán llevó a las autoridades federales a detectar un segundo brote de influenza aviar H5N1 en ese municipio.

Tras confirmar el hallazgo, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) autorizó la vacunación preventiva de aves en granjas comerciales de ocho municipios de Yucatán, incluida Mérida.

El veterinario de la granja, dedicada a producir huevo para consumo, reportó la mortandad. Especialistas del Senasica acudieron a la unidad y enviaron muestras al laboratorio oficial de Mérida, donde dieron positivo al subtipo H5 de influenza aviar de alta patogenicidad.

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La Secretaría de Agricultura informó que el foco ya fue atendido, aunque en su anuncio no detalló cuántas aves albergaba la granja ni el saldo de las medidas de control.

La autorización comprende unidades comerciales de Chocholá, Hunucmá, Kinchil, Mérida, Samahil, Tetiz, Ucú y Umán. En esa zona operan 39 granjas, entre productoras de huevo y establecimientos dedicados a la reproducción de aves.

Cada unidad deberá cumplir requisitos de bioseguridad y someterse a vigilancia sanitaria periódica para aplicar la vacuna. La dependencia no precisó cuántas granjas ya reúnen esas condiciones ni cuántas aves recibirán dosis.

De la cuarentena a la vacunación

El primer brote se confirmó el 5 de noviembre, también en una granja de huevo de Umán. En esa ocasión, el veterinario notificó la muerte inusual de 862 aves. La unidad albergaba 225 mil 860 gallinas de postura y el Senasica retiró a toda la parvada como parte de las medidas para contener el foco.

El 13 de noviembre, Agricultura informó que hasta ese momento no había detectado otros brotes y estableció una cuarentena preventiva en los mismos ocho municipios donde ahora se autorizó la vacunación.

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La disposición exige que las aves y los productos avícolas que salgan de la zona acrediten resultados negativos a influenza aviar y cuenten con un permiso de traslado. El anuncio de la vacunación no comunicó cambios en esas restricciones.

Los análisis del primer brote vincularon el virus con aves silvestres de la ruta migratoria del Mississippi, que se desplazan hacia el sur durante el otoño y el invierno. La dependencia no informó si el segundo foco tuvo el mismo origen.