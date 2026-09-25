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Sale de prisión contador ligado al hermano de “Alito" Moreno en Campeche; seguirá proceso en libertad

Un juez cambió la medida cautelar del contador vinculado al hermano de Alejandro Moreno. Saldrá del penal de Kobén y seguirá su proceso en libertad, con fianza y firmas periódicas.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

25 de sept de 2026

1 min

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Un juez modificó la medida cautelar impuesta a un contador vinculado al hermano de Alejandro Moreno Cárdenas.
Un juez modificó la medida cautelar impuesta a un contador vinculado al hermano de Alejandro Moreno Cárdenas. / Especial

Tras una audiencia que se prolongó durante varias horas, un juez determinó modificar la medida cautelar impuesta al contador relacionado con el hermano del dirigente priista Alejandro Moreno Cárdenas, por lo que dejó la prisión preventiva justificada y continuará su proceso en libertad bajo determinadas condiciones.

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La diligencia inició por la tarde y concluyó durante la madrugada, donde se analizó la solicitud para modificar la medida cautelar, como resultado, se estableció que el imputado podrá enfrentar el proceso fuera del penal de Kobén, previo cumplimiento de las condiciones fijadas por la autoridad judicial.

Entre las medidas impuestas se encuentra el pago de una fianza, restricciones para su movilidad y la obligación de acudir periódicamente a firmar ante la autoridad correspondiente.

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