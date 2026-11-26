Familiares de José A.G.C., alias 'El Charmyn', se manifestaron en las inmediaciones de la Sala de Juicios Orales para expresar su respaldo al exmando policiaco y denunciar que su detención y proceso penal obedecen a una presunta persecución política por parte del Gobierno del Estado, luego de que encabezara las exigencias laborales de elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana SPSC.

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Acompañados de su esposa, Leydi Patricia Durán, y otros allegados, señalaron que José únicamente defendió sus derechos y los de sus compañeros durante las protestas policiacas, por lo que rechazaron las acusaciones de motín y sabotaje que enfrenta. Sostuvieron que nunca se interrumpieron las labores de seguridad pública ni se ejercieron actos de violencia que justificaran dichos señalamientos.

Su hermana, Sarahí Grajales, aseguró que el excomandante dedicó casi 20 años al servicio público y que, durante las movilizaciones, los agentes continuaron realizando recorridos de vigilancia, incluso con el respaldo de ciudadanos que les proporcionaron gasolina y alimentos cuando, según denunciaron, les retiraron los recursos para trabajar.

También afirmó que su hermano había documentado presuntas irregularidades y actos de corrupción al interior de la corporación, información que, consideró, estaría detrás de las acciones emprendidas en su contra. Por ello, acusó a las autoridades estatales de utilizar las instituciones para silenciar a quienes exigen el respeto a sus derechos.

Los familiares pidieron justicia y respaldo ciudadano para el excomandante. / Alejandro Balan

Por su parte, Leydi Patricia Durán comentó que pudo visitar a José el martes pasado en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén y lo encontró tranquilo y confiado en que las pruebas presentadas durante el proceso permitirán demostrar su inocencia. Dijo que la familia espera que pueda recuperar su libertad y, de ser necesario, continuar el procedimiento bajo arresto domiciliario.

Aunque reconoció no conocer a profundidad los alcances legales del amparo con el que contaba su esposo, expresó su confianza en que la justicia de Campeche resolverá conforme a derecho y le dará la oportunidad de enfrentar el proceso fuera de prisión.

Los familiares insistieron en que su exigencia es que se haga justicia y advirtieron que el uso de las instituciones para castigar a quienes denuncian presuntas injusticias representa un riesgo para cualquier ciudadano. Asimismo, pidieron a la población respaldar su causa y confiar en que José no cometió los delitos que se le imputan.

JGH