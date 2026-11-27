La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estableció comunicación con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, tras el anuncio de la DEA sobre la apertura de canales para denunciar a presuntos integrantes y colaboradores del Cártel de Sinaloa.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 27 de noviembre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que el representante diplomático estadounidense se comprometió a revisar la situación.

La declaración ocurrió después de que Sheinbaum calificara como un acto de injerencia la decisión de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de solicitar información sobre organizaciones criminales y funcionarios presuntamente vinculados con ellas.

¿Qué respondió Estados Unidos a México sobre los canales de denuncia de la DEA?

Al ser cuestionada sobre si México había solicitado el cierre de los mecanismos de denuncia, Sheinbaum informó que el titular de la SRE habló con el embajador estadounidense para expresar la posición del Gobierno mexicano.

De acuerdo con la presidenta, Johnson señaló que revisaría el asunto. Sin embargo, no precisó si existe una decisión sobre la continuidad de los canales habilitados por la agencia antidrogas.

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Sheinbaum reiteró que la relación bilateral debe sustentarse en el respeto a la soberanía nacional.

"La relación es de coordinación y no de subordinación", afirmó.

Sheinbaum pide a Estados Unidos combatir la distribución de fentanilo en su territorio

La mandataria sostuvo que Washington debe reforzar sus acciones contra las redes de distribución de drogas y lavado de dinero que operan dentro de Estados Unidos.

Cuestionó quiénes comercializan el fentanilo y otras sustancias ilegales en ese país, así como el destino de los recursos obtenidos por estas actividades.

También defendió los operativos realizados por las autoridades mexicanas contra el narcotráfico y aseguró que el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos ha disminuido alrededor de 65% desde el inicio de su administración, de acuerdo con las cifras que mencionó.

¿Qué pasará con la academia policial de Querétaro y la participación de Estados Unidos?

Sheinbaum también fue cuestionada sobre la academia de capacitación policial proyectada en Querétaro, que contempla la participación de instituciones estadounidenses.

La presidenta informó que habló con el gobernador Mauricio Kuri sobre los límites legales para la intervención de autoridades extranjeras en actividades de capacitación.

Agregó que el gobierno estatal mantiene comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores para revisar las condiciones jurídicas del proyecto.

Finalmente, Sheinbaum sostuvo que México continuará colaborando con Estados Unidos en materia comercial, migratoria y de seguridad, pero sin renunciar a la defensa de su soberanía.

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