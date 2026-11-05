Detienen a sujeto acusado del presunto robo de una motocicleta en Escárcega

Elementos de la policía lograron la detención de un hombre en la colonia Morelos, esto en el municipio de Escárcega, el detenido es acusado del presunto robo de una motocicleta a una mujer.

Según la información revelada por las autoridades, los elementos de la policía llegaron al lugar, luego de un reporte ciudadano, por lo que los policías lograron llegar a tiempo para localizar y detener al presunto responsable.

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¿Qué pasó con el presunto ladrón detenido en Escárcega?

Tras su detención, el presunto responsable del robo de una motocicleta, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche, junto con los objetos recuperados, esto para seguir las investigaciones y poder determinar su situación jurídica.

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Por el momento, no han sido revelados más detalles sobre el caso, ni la identidad del detenido, tampoco se ha informado si la motocicleta en cuestión fue recuperada por las autoridades.

Además, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), ha confirmado que mantiene recorridos de vigilancia y especial atención a los reportes de los ciudadanos, para prevenir los delitos.

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