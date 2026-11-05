Santiago Peña renuncia a la Presidencia de Paraguay en medio del escándalo de Ueno Bank

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia al cargo en medio de una crisis política y financiera provocada por la intervención de Ueno Bank, institución vinculada anteriormente con el mandatario y que administraba alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos.

La decisión se produjo después de que la Cámara de Diputados comenzara a debatir un juicio político por presunto mal desempeño de sus funciones y de que Peña perdiera el respaldo de figuras relevantes de su propio partido, el Colorado.

En un mensaje grabado y difundido en la red social X, el mandatario afirmó que su salida busca preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas.

También ofreció disculpas a la población si en algún momento defraudó su confianza, aunque evitó asumir directamente la responsabilidad por el colapso financiero.

Pedro Alliana asumiría la Presidencia de Paraguay

La renuncia deberá ser presentada formalmente ante el Congreso Nacional para su análisis y aprobación. De acuerdo con el procedimiento constitucional señalado en la información, el vicepresidente Pedro Alliana asumiría la jefatura del Estado y permanecería en el cargo hasta 2028, cuando están previstas las próximas elecciones.

Sin embargo, la salida de Peña abrió otro frente de controversia. Legisladores opositores sostienen que, al renunciar, el mandatario podría acceder a los fueros correspondientes a un senador vitalicio, una condición que, según advierten, podría dificultar eventuales investigaciones judiciales.

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Por ese motivo, sectores de la oposición reclamaron que el procedimiento de juicio político continuara hasta una eventual destitución. Sus integrantes denunciaron un posible acuerdo de impunidad dentro del oficialismo, aunque esas acusaciones deberán ser examinadas por las instancias correspondientes.

¿Qué pasó con Ueno Bank y por qué provocó una crisis?

El conflicto comenzó cuando el Banco Central del Paraguay ordenó intervenir Ueno Bank e iniciar un proceso de resolución que suspendió sus operaciones. La medida incluyó el cierre de sucursales y la restricción de retiros, transferencias y depósitos, lo que dejó a cientos de miles de clientes sin acceso inmediato a sus recursos.

La entidad tenía más de tres millones de clientes y administraba depósitos por aproximadamente 850 millones de dólares en fondos públicos. De esa cantidad, unos 380 millones correspondían al Instituto de Previsión Social, organismo estatal responsable de administrar recursos destinados a jubilaciones y servicios de salud.

El Banco Central justificó la intervención por el deterioro de los indicadores de solvencia de la institución, que habrían caído por debajo de los niveles mínimos establecidos. También detectó créditos otorgados a empresas relacionadas con el mismo grupo económico por encima de los límites permitidos.

Los vínculos de Peña con el banco, bajo investigación

La dimensión política del caso aumentó debido a los antecedentes empresariales del presidente. Peña fue accionista de Ueno Holding, perteneciente al Grupo Vázquez, hasta marzo de 2025, cuando dejó de formar parte de la compañía.

Además, en agosto de 2023, poco después de asumir la Presidencia, nombró a Carlos Carvallo, entonces máximo responsable de Ueno, como titular del Banco Central. Carvallo presentó su renuncia esta semana, en medio del escándalo.

La oposición presentó un libelo acusatorio en el que señala que Peña habría privilegiado intereses privados sobre el interés público. También cuestiona la actuación del vicepresidente Pedro Alliana por su supuesto respaldo político y legislativo a las operaciones de la entidad.

Estas imputaciones forman parte de los señalamientos que deberán ser investigados y no constituyen, por sí mismas, responsabilidades judicialmente acreditadas.

La Fiscalía General del Estado, por su parte, remitió una denuncia contra Peña a la unidad especializada en delitos económicos y anticorrupción para que se investiguen posibles responsabilidades relacionadas con el caso.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. https://t.co/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

Protestas por ahorros congelados y detenciones de directivos

La intervención bancaria provocó manifestaciones en Asunción, donde cientos de personas exigieron la devolución de sus ahorros y responsabilidades por la crisis. Durante las protestas se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos, balines y camiones hidrantes para dispersar a los asistentes.

El Banco Central anunció que los ahorradores recibirían un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes, equivalentes a unos mil 700 dólares. También informó que los depósitos cuentan con una garantía de hasta 228.3 millones de guaraníes por persona y entidad, aproximadamente 38 mil dólares.

En paralelo, la Fiscalía abrió una investigación por presuntas irregularidades y ocho directivos y ejecutivos de Ueno Bank fueron detenidos, entre ellos personas vinculadas con el Grupo Vázquez.

La crisis revive el antecedente de Fernando Lugo

La salida de Peña también recuerda la destitución del expresidente Fernando Lugo en junio de 2012, cuando el Congreso paraguayo aprobó un juicio político por mal desempeño de sus funciones.

En aquel momento, la Cámara de Diputados respaldó la acusación con 76 votos de un total de 80, y un día después el Senado removió a Lugo por 39 votos contra cuatro. El procedimiento, que se desarrolló en menos de 48 horas, recibió cuestionamientos internacionales por las garantías otorgadas al mandatario para preparar su defensa.

Ahora, la crisis de Ueno Bank vuelve a poner a prueba la cohesión del Partido Colorado y la estabilidad institucional de Paraguay, mientras las autoridades enfrentan las consecuencias financieras y las investigaciones derivadas del colapso de la entidad

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