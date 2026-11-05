Reportan mejoría en actividades turísticas náuticas de Playa del Carmen tras meses críticos

Las actividades turísticas náuticas de Playa del Carmen comienzan a mostrar una ligera recuperación, luego de varios meses de baja demanda durante 2026, periodo considerado el más complicado del año para los prestadores de estos servicios.

Ante este panorama, el sector mantiene expectativas de que en diciembre las operaciones alcancen hasta un 70 por ciento, informó Santos Cat Chan, apoderado legal de la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos Náuticos de Playa del Carmen.

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Por su parte, José Gómez Burgos, presidente de la Cooperativa Turística Mar Caribe, señaló que el panorama ha comenzado a mejorar, pues actualmente registran al menos dos actividades al día, a diferencia de los meses anteriores, cuando prácticamente no tenían operaciones.

La recuperación también comienza a percibirse entre los trabajadores del sector. Juan Pablo, lanchero, comentó que las condiciones del mar se mantienen tranquilas y las playas están libres de sargazo, por lo que consideran que existen condiciones favorables para recibir a los visitantes durante los próximos días.

Ante este escenario, Manuel Rodríguez, empleado de la zona turística, consideró necesario que el gobierno municipal de Playa del Carmen refuerce las acciones de promoción en mercados nacionales e internacionales, con el objetivo de atraer más visitantes y favorecer la recuperación de las actividades náuticas.