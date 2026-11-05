Restablecen el servicio de agua potable en la colonia 20 de Noviembre en Campeche

El suministro de agua potable en la colonia 20 de Noviembre, en la capital campechana, comenzará a restablecerse de manera gradual, luego de que el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) concluyera los trabajos de reparación en uno de sus equipos de bombeo.

Noticia Destacada Crisis por el agua se prolonga en la colonia 20 de Noviembre en Campeche: más de 500 familias siguen sin el líquido

A través de un aviso, el organismo informó que el personal operativo terminó las labores correspondientes y puso nuevamente en funcionamiento el equipo, con el objetivo de reanudar la distribución del líquido en este sector de la ciudad.

Sin embargo, la recuperación del servicio no será inmediata, pues dependerá de que el sistema recupere sus condiciones normales de operación y distribución.

Noticia Destacada Cerca de 500 familias de la colonia 20 de Noviembre en Campeche llevan casi una semana sin agua potable

La situación mantiene en incertidumbre a cerca de 500 familias de la colonia 20 de Noviembre, quienes han enfrentado problemas por la falta de agua potable.

Aunque el equipo ya fue reactivado, el suministro tendrá que normalizarse progresivamente hasta alcanzar las viviendas afectadas.