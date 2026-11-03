SPSC captura a presunto responsable de robo en la colonia Obrera

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), ha confirmado la detención de un hombre sospechoso de participar en el robo a una tienda en la colonia Obrera, esto en Ciudad del Carmen.

Según la información revelada por las autoridades, el detenido presuntamente habría entrado al comercio para tomar varios productos, mientras lo hacía, habría amenazado al encargado con un objeto punzocortante.

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Al ser notificados de los hechos elementos de la SPSC, llegaron al lugar, donde lograron la detención del sospechoso, para después llevarlo ante la Fiscalía General del Estado de Campeche, donde se van a seguir con las investigaciones correspondientes y se va a determinar su situación jurídica.

Por el momento, las autoridades no han dado más detalles sobre la detención, ni el valor de los productos que supuestamente fueron tomados, tampoco se ha informado sobre personas lesionadas.

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Finalmente, se ha informado que la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, ha confirmado que tiene recorridos constantes en varios municipios, al tiempo que atiende los reportes que hacen los ciudadanos.

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