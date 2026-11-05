Cae en Yucatán presunto implicado en tráfico de drogas, armas y posesión de fauna silvestre

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) detuvieron en Yucatán a Pedro “N”, quien era buscado por su probable participación en diversos delitos federales en Tabasco, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La captura se realizó tras diversas labores de investigación y localización efectuadas por agentes adscritos a la sede de Villahermosa, quienes ubicaron al imputado en territorio yucateco y cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

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Pedro “N” enfrenta señalamientos por su probable participación en los delitos de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, contra la salud en la modalidad de comercio, en su variante de venta, así como posesión de un ejemplar de vida silvestre.

El mandamiento judicial fue emitido por un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Tabasco, derivado de las investigaciones integradas en la carpeta correspondiente.

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Después de su detención en Yucatán, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional competente para continuar con el proceso legal.