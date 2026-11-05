Detiene en Ciudad del Carmen a tres hombres por violencia familiar, exhibicionismo y presunta posesión de drogas

Elementos de la Policía Estatal de Campeche realizaron tres detenciones en distintos puntos de Ciudad del Carmen y sus alrededores, durante intervenciones relacionadas con reportes ciudadanos, presuntos actos de violencia familiar y la posesión de sustancias con características similares a narcóticos.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), que se encargará de las investigaciones y diligencias correspondientes.

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Detenido por agredir a su pareja, suegra y un menor

En la calle Mojarra, por Delfín, en Ciudad del Carmen, elementos de la Policía Estatal detuvieron a un hombre señalado por presuntamente agredir a su pareja, a su suegra y a un menor de edad.

La intervención ocurrió tras recibir un reporte de violencia familiar, lo que movilizó a los agentes hasta el lugar para atender la situación.

El presunto agresor fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes.

Lo arrestan por exhibirse ante una menor en la colonia Caracol

En otro hecho, durante recorridos de vigilancia en la colonia Caracol, en Ciudad del Carmen, policías estatales detuvieron a un hombre señalado por presuntamente exhibirse frente a una adolescente de 14 años.

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Además, el sujeto habría realizado sus necesidades fisiológicas en la vía pública, situación que motivó la intervención policial luego de un reporte ciudadano.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que realizará las investigaciones correspondientes.

Lo sorprenden con presuntas drogas en camino a Chulbak

Por otra parte, durante labores de vigilancia en el camino de terracería que conduce a la zona de Chulbak, elementos de la Policía Estatal detuvieron a un hombre que tenía en su posesión varias bolsitas con sustancias de características similares a narcóticos.

Los agentes aseguraron los indicios y trasladaron al individuo ante la Fiscalía General del Estado, donde tanto el detenido como las sustancias quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes.