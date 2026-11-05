Agencia Reguladora del Transporte de Campeche intensifica operativos contra Uber e InDrive tras protestas de taxistas

Ante la presión ejercida por los taxistas mediante protestas, Eduardo Zubieta Marco, director de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC), aseguró que han cumplido con la aplicación de la ley y el reglamento contra los conductores de plataformas digitales como InDrive y Uber, quienes continúan prestando el servicio sin estar debidamente regulados.

A partir de esta semana, la ARTEC incrementó los operativos de aseguramiento de unidades, ante el aumento de reportes de taxistas que iniciaron una nueva campaña de denuncias contra los operadores de vehículos de plataformas digitales.

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“Yo estoy de acuerdo con todo lo que han demandado los taxistas, con sus representantes de las diferentes cooperativas que conforman el sindicato, y en reuniones ellos están al tanto de que no se han dejado de llevar a cabo los operativos de inspección y vigilancia del transporte público. Al que no cumpla se le aplica la ley, como es el caso de los operadores de vehículos de InDrive y Uber. En la protesta se aprovechó para dejar en claro este punto, que no se ha dejado de trabajar”, señaló el funcionario estatal.

Tan solo durante esta semana se han asegurado alrededor de seis unidades, debido a que ninguna de las empresas de plataformas ha logrado cumplir con la regularización del servicio. De estas, la única que mostró interés en ajustarse a la Ley de Transporte Público del Estado fue InDrive, aunque hasta la fecha no ha concretado el proceso.

Los únicos operadores que cumplen con los requisitos son los propios taxistas que ya trabajan mediante la plataforma InDrive, donde han encontrado una alternativa para obtener un flujo constante de pasajeros y generar ingresos diariamente.

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“Desde el viernes pasado, cuando los taxistas nos comenzaron a hacer llegar más reportes, hemos atendido y actuado conforme a derecho, sin pasar por encima de la ley. Mientras estas plataformas no cumplan con los mismos requisitos que los actuales concesionarios, sus unidades seguirán siendo sancionadas y retenidas durante los operativos, que se realizan a todos los prestadores del transporte público. También inspeccionamos a los taxistas y a los conductores de las combis para verificar que estén al día con sus tarjetones, placas, licencias, pólizas de seguro y tarjetas de circulación, que es lo que demandan que se les exija también a los operadores de las plataformas, quienes siguen sin acudir a la ARTEC para regularizarse”, señaló.

En este sentido, por ahora la ARTEC y los taxistas mantienen los acuerdos alcanzados con las autoridades, en espera de que los representantes y operadores de las plataformas digitales se organicen para regularizar su situación, como lo han hecho las agrupaciones tradicionales de transporte público.