Carlos Alberto Estrada Pinto es reelegido como Rector de la UADY para el periodo 2027-2030

El maestro Carlos Alberto Estrada Pinto fue designado para un segundo periodo como rector de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), luego de obtener el respaldo de los integrantes del Consejo Universitario durante la sesión de votación realizada este jueves.

Noticia Destacada Estudiantes de la UADY ganan concurso nacional con proyecto para mejorar la movilidad en Mérida

En el proceso, Estrada Pinto recibió 49 votos a favor y ninguno en contra, resultado que confirmó su continuidad al frente de la institución para el periodo comprendido del 1 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2030.

Con esta decisión, el académico permanecerá cuatro años más en la rectoría, cargo que ocupa desde el 1 de enero de 2023, cuando inició su primera gestión al frente de la universidad.

Noticia Destacada UADY pone bajo revisión el uso del celular en sus preparatorias en Yucatán y alista posibles restricciones

Cabe recordar que Estrada Pinto fue elegido rector en noviembre de 2022, cuando obtuvo 35 de los 52 votos emitidos por el Consejo Universitario. Su administración concluirá el próximo 31 de diciembre, por lo que comenzará su segundo periodo el primer día de enero de 2027.

De esta manera, la UADY dará continuidad a la gestión de Estrada Pinto hasta finales de 2030, tras la decisión del máximo órgano de gobierno universitario.