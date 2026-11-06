Policías auxilian a pareja que sufrió falla mecánica y quedó varada en la carretera con dirección a Campeche

Miembros de la Policía Estatal apoyaron a una pareja que sufrió una falla mecánica en su automóvil cuando viajaban sobre la carretera Costera del Golfo con destino a la ciudad de Campeche.

Según la información que ha sido revelada por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), los elementos de la Policía Estatal, notaron la situación y se acercaron para poder apoyar a los pasajeros del automóvil.

Vídeo Destacado De acuerdo con los primeros reportes, habría cruzado sin respetar la preferencia de paso.

Esto por el riesgo que representaba para ellos permanecer sobre la carretera y que se hiciera una obstrucción, por lo que les ayudaron a mover la unidad a un punto más seguro para todos.

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Finalmente, la pareja les comentó que requerían del servicio de una grúa, pero ante la falta de señal en la zona, no podían hacer la llamada, por lo que los elementos los apoyaron llevándolos hasta Sabancuy, donde pudieron gestionar el movimiento de su unidad.

La dependencia ha informado que este tipo de acciones forma parte de sus labores en el apoyo vial a los ciudadanos, para evitar riesgo de accidentes, principalmente en zonas en donde no hay señal para comunicarse.

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