Quema de basura provoca incendio en vivienda de Campeche

Un incendio registrado en el patio de una vivienda sobre la calle Toronja, entre las calles 9 y Caimito de la colonia Esperanza, generó una intensa movilización por parte de unidades de emergencia y Protección Civil, quienes tras unos minutos de maniobras lograron contener la situación sin que se registraran personas heridas o daños delicados.

Noticia Destacada Evacúan CENDI en Ciudad del Carmen por conato de incendio; falla en aire acondicionado causa alerta

De acuerdo con los reportes de los vecinos, las personas que se encontraban adentro del domicilio lograron ser evacuadas con antelación sin que resultaran heridas, dando aviso inmediato a las autoridades quienes poco a poco fueron arribando al sitio, llegando primero elementos de Protección Civil y Policía Estatal, siendo los últimos los Bomberos de la ciudad.

El fuego se originó en el patio del domicilio. / Alejandro Pech

Presuntamente, la causa de origen fue por la quema de basura en el patio; sin embargo, también se mencionó que pudo haber sido por la leña de la comida que se salió de control, siendo que, hasta el cierre de este reporte, dicha información no fue confirmada.

Tras concluir con las diligencias, los daños se redujeron a la pérdida total de los objetos dentro del patio del predio, así como a una considerable afectación a la pared de la casa contigua, aunque por fortuna no hubo personas heridas en medio de la situación.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH