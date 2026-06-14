Provocan un incendio intencional en la colonia Constituyentes de Felipe Carrillo Puerto

Un incendio que fue provocado de manera intensional vino a reducir una palapa en la colonia Constituyentes. No hubo víctimas que lamentar sólo daños materiales de consideración.

Los hechos se registraron en la calle 49 entre 84 y 86 de la colonia Constituyentes, al ser reportado un incendio de una palapa construida con material de la región y láminas de zinc.

De acuerdo información recabada en lugar de los hechos, se pudo conocer que el origen del incendio fue provocado por un masculino, que minutos antes había tenido diferencia entre unas personas que se encontraban trabajando en el lugar.

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Esta versión señala que el sujeto más tarde regresó al sitio para prenderle fuego, aparentemente, y tras ser detectado las personas le propinaron algunos golpes para luego entregarlo a la policía.

Al lugar de los hechos también hicieron acto de presencia elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes se encargaron de sofocar el incendio, donde las llamas ya habían consumido casi en su totalidad el inmueble.

En el sitio no se reportaron personas lesionadas, solamente daños materiales que podrían superar más de 25 mil pesos.