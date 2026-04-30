Precio del Dólar hoy jueves 30 de abril de 2026 y tipo de cambio

Hoy jueves 30 de abril del 2026, el precio de dólar es de $17.55 pesos mexicanos, al momento, según el tipo de cambio del Banco de México y del Diario Oficial de la Federación. La moneda nacional presenta una ligera caída ante la de Estados Unidos y pierde algunas unidades en las últimas 24 horas y para el último día de mes. El cierre se cotizó (ayer en $17.53). Aquí puedes consultar, al momento y en tiempo real las variaciones desde que abre hasta que acaba el día.

A la compra y a la venta: dólar hoy y tipo de cambio

A la venta la moneda norteamericana se cotiza en $17.55, aunque en algunas zonas se ubica en $17.90, mientras que en otros bancos se cotiza en 16.00 pesos a la compra. A continuación te compartimos los diferentes costos de la moneda norteamericana en las principales sucursales bancarias del país para que decidas dónde te conviene más vender o comprar.

BANCO - Compra - VENTA

Afirme - 16.50 - 18.00

Banorte - 16.35 - 17.85

BBVA - 16.69 - 17.82

Banamex - 16.94 - 17.96

HSBC - 16.38 - 17.38

Santander - 16.47 - 17.47

Scotiabank - 16.80 - 17.90

Banco Azteca - 16.10 - 18.19

Tipo de cambio en la Península de Yucatán: ¿Cuánto cuesta el dólar en Campeche, Quintana Roo y Yucatán?

El precio del dólar en Campeche, Quintana Roo y Yucatán no es distinto al del resto de México, pues se cotiza igual en $17.55 pesos mexicanos a la venta; sin embargo en las diferentes casas de cambio y dentro de los aeropuertos de las principales ciudades de la Península de Yucatán el precio a la compra puede variar. Te recomendamos acercarte a estas instituciones para comparar y comprar o vender en donde mejor rinda tu dinero.

Precio del dólar hoy en Latinoamérica:

En América Latina el precio del dólar también es importante, por lo que te traemos el precio del billete estadounidense en los principales países hermanos latinoamericanos, siendo Venezuela el país más golpeado por el incremento de la moneda extranjera. Cabe señalar que el cambio es por 1 dólar y la moneda local. Aquí te dejamos cuánto cuesta este 30 de abril.

Argentina = 1,378.75 pesos argentinos

Belice = 2 Dólares beliceños

Bolivia = 6.90 Bolivianos

Brasil = 4.98 BRL

Chile = 904 pesos chilenos

Colombia = 3,635.32 pesos colombianos

Costa Rica = 454.56 Colones costarricenses

Guatemala = 7.64 Quetzales guatemaltecos

Perú = 3.52 soles peruanos

Venezuela = 486.51 Bolívares Venezolanos

¿De qué depende el precio del dólar en México?

Principalmente el precio del dólar en México depende de tres factores: los aumentos de las tasas por parte del Banco Central de Estados Unidos, las cuales ocasionan el sube y baja del tipo de cambio; el precio del petróleo también hace que la balanza del peso sea irregular, pues cientos de productos comerciales dependen del recurso natural; finalmente el Calendario Tributario es un factor que muchas veces no se considera, pero cuando las personas deben cumplir sus obligaciones tributarias los agentes deben traer dólares al mercado y esto genera un aumento en la divisa.

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