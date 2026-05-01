Brutal choque entre taxi y motocicleta deja dos heridos en calles de Ciudad del Carmen

Un hombre y una mujer resultaron lesionados y tuvieron que ser trasladados a un hospital, luego de verse involucrados en un accidente de tránsito registrado durante las primeras horas de este viernes en calles de la colonia Fátima.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle 56 por 35-A, cuando, de acuerdo con testigos, las víctimas se desplazaban a bordo de una motocicleta marca Italika, color negro, con placa de circulación 81A4W7 del estado de Campeche. Presuntamente, circulaban con preferencia sobre la avenida 56 con dirección hacia Playa Norte.

Sin embargo, al llegar a la intersección regulada por semáforo, fueron impactados en el costado por un automóvil Dodge Attitude, habilitado como taxi, en colores blanco y rojo, con número económico 2772 y placas A-146-BEA. Versiones en el lugar indican que el conductor del vehículo de alquiler no respetó la luz roja del semáforo, provocando el fuerte choque.

Tras el impacto, ambos ocupantes de la motocicleta salieron proyectados contra el pavimento, quedando tendidos sobre la vía pública con diversas lesiones. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para brindarles los primeros auxilios y, posteriormente, trasladarlos a un hospital para su atención médica.

En tanto, la motocicleta y la unidad de transporte público quedaron bajo resguardo de elementos de Tránsito, quienes realizaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

De manera extraoficial, se dio a conocer que los involucrados buscaban llegar a un acuerdo a través de las aseguradoras para cubrir los daños materiales y gastos médicos, con el fin de evitar procedimientos legales.

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JGH