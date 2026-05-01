Sindicatos respaldan a la presidenta  Sheinbaum y defienden la soberanía ante presiones de EU

En el marco del Día del Trabajo, líderes sindicales de distintos sectores manifestaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y llamaron a fortalecer la unidad nacional frente a presiones externas, particularmente provenientes de Estados Unidos.

Durante la conferencia matutina realizada este 1 de mayo, representantes del movimiento obrero coincidieron en que la defensa de la soberanía nacional es un eje central en el actual contexto político y económico internacional.

Movimiento obrero respalda al Gobierno federal

El senador y dirigente del Sindicato Nacional Minero, Napoleón Gómez Urrutia, señaló que México enfrenta retos tanto internos como externos, pero destacó que la cohesión social será clave para superarlos.

Subrayó que la clase trabajadora ha sido históricamente un factor de estabilidad, al mantener en funcionamiento la economía incluso en escenarios adversos. En ese sentido, afirmó que los trabajadores son quienes sostienen la producción, los servicios y la estructura económica del país.

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Advertencia sobre el papel del capital

Gómez Urrutia también advirtió que, cuando las políticas públicas no coinciden con los intereses de grandes capitales, algunas empresas optan por retirar inversiones o reubicar operaciones.

Sin embargo, destacó que la base trabajadora permanece en el país, contribuyendo a la economía y, en su caso, defendiendo los intereses nacionales.

CTM y SNTE se suman al llamado de unidad

Por su parte, el líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina Ramírez, reiteró el respaldo de esa organización a la presidenta, enfatizando que la soberanía no debe ser objeto de negociación.

En la misma línea, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, afirmó que la defensa de la soberanía es fundamental para avanzar hacia la justicia social.

#MañaneraDelPueblo. “La clase obrera organizada es la mejor aliada en la transformación del país”, subraya Napoleón Gomez Urrutia, secretario general del Sindicato Minero. pic.twitter.com/sloHmW6eSo — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 1, 2026

Contexto de tensión internacional

Las declaraciones de los líderes sindicales se dan en un entorno de tensiones comerciales y políticas con Estados Unidos, lo que ha llevado a diversos sectores a cerrar filas en torno al Gobierno federal.

El respaldo del movimiento obrero refuerza el mensaje de unidad frente a los desafíos externos, en un momento en el que la política nacional y la economía se encuentran bajo presión internacional.

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