Mototaxi choca contra patrulla policiaca en pleno centro de Escárcega

Solo daños materiales dejó un hecho de tránsito por la mañana sobre la avenida Héctor Pérez Martínez, entre calles 29 y 31 de la colonia Centro, donde se vieron involucrados un mototaxi de color blanco, placa 73GYF2 del estado, conducido por un joven que, supuestamente, al no respetar el paso de una camioneta Toyota Hilux adscrita a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), la impactó del costado derecho. Al lugar llegó el técnico en hechos viales y, al parecer, llegaron a un arreglo.

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 11:45 horas, cuando circulaba sobre la avenida Héctor Pérez Martínez en la colonia Centro una camioneta de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Al llegar a un paso peatonal, la unidad realizó su alto; cuando continuó su camino, en esos momentos salió de repente un mototaxi conducido por un joven.

El conductor de la unidad ligera no esperó a que pasara la camioneta policiaca y logró impactar en la parte derecha, lo que causó daños materiales. Enseguida, los agentes se bajaron y procedieron a realizar el aseguramiento del mototaxi y pidieron la presencia del técnico en hechos viales, quien levantó evidencias y la versión de los involucrados.

El mototaxista argumentaba que le habían cerrado el paso; ante esta situación, las unidades involucradas fueron trasladadas al complejo policiaco donde, al parecer, llegarían a un acuerdo para el deslinde de responsabilidades.

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JGH