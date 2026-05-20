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Camioneta termina en camellón por exceso de velocidad en la Escárcega-Villahermosa

Una mujer perdió el control de su camioneta al intentar dar vuelta en el entronque hacia División del Norte, en Escárcega, lo que provocó que la unidad subiera al camellón central.

Joaquín Guevara

Por Joaquín Guevara

20 de may de 2026

1 min

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El accidente no dejó personas lesionadas, solo daños materiales
El accidente no dejó personas lesionadas, solo daños materiales / Cortesía

Al parecer el exceso de velocidad que era conducida una camioneta Toyota Tacoma de color gris, conducida por una mujer, fue la causa para que perdiera el control del volante y en la mañana se subiera al camellón central de la carretera federal Escarcega-Villahermosa, en el entronque hacia División del Norte, perteneciente al municipio de Escárcega, la cual fue remolcada por otra camioneta blanca que transitaba por el lugar, para después retirarse.

Según datos recabados , los hechos se suscitaron a las 08: 30 horas, cuando circulaba sobre la carretera federal Escarcega- Villahermosa, una camioneta Toyota Tacoma de color gris , que era conducida al parecer a exceso de velocidad por una mujer y al llegar al entronque hacia la comunidad de División del Norte.

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Al querer dar la vuelta , perdió el control del volante y ocasiono que terminará sobre una parte del camellón central de la carretera federal, donde solo hubo daños materiales , en esos momentos circulaba una camioneta de color blanco donde viajaban varias personas.

Que ayudaron a remolcar la camioneta Tacoma para bajarla del camellón central y se retiraron del lugar antes que llegaran los elementos de la Guardia Nacional (GN) que nunca se enteraron de este accidente donde afortunadamente no hubo víctimas que lamentar.

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