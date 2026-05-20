Noche Blanca Mérida 2026: horarios, sedes y artistas que no te puedes perder

Rock, trova, salsa, jazz, cumbia, electrónica y música tradicional tomarán calles, parques y escenarios de Mérida durante la Víspera y la Noche Blanca 2026, que este 22 y 23 de mayo convertirán a la ciudad en un gran corredor cultural nocturno.

A unos días de la XX edición de la principal fiesta cultural de la capital yucateca, Karla Berrón, titular de la Dirección de Identidad y Cultura, presentó el programa que, además del Centro Histórico, llegará a colonias y comisarías: son 210 actividades culturales con más de mil 50 artistas en 80 sedes.

Abanico de exponentes

Durante la víspera habrá presentaciones en el Centro Cultural del Sur con Alex Swing y su banda Canek; en Cholul y San José Tzal se presentarán artistas de cumbia y grupos locales. Se suman espacios como los parques de las colonias y fraccionamientos Miguel Alemán y Nora Quintana, así como el Teatro de las Artes Nina Shestakova y el local de Chuburná.

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En la Noche Blanca, el Barrio de San Juan reunirá a Los Románticos de América, Chico Che Chico y la Expo Arcoíris; mientras que en La Ermita habrá música coral y trova yucateca con Los Juglares. En La Mejorada participarán Yosel y los MVP, además de presentaciones en el Museo de la Luz y el Museo de la Canción Yucateca.

El Barrio de Santa Lucía concentrará parte importante de la oferta musical con presentaciones de Corazones Negros, Cristian Estrella con la Orquesta La Nave del Recuerdo, además de propuestas como Swing a tu Madre, Rococó Ensamble y Groove Ministry en distintos foros y teatros de la zona

En Santa Ana se realizarán conciertos en el Museo Regional de Antropología Palacio Cantón y en el parque principal, donde habrá espectáculos de cumbia y música electrónica. En el remate de Paseo de Montejo participarán la Orquesta Infantil y Juvenil y la Orquesta de Cámara de Mérida, además de agrupaciones de jazz, blues y rock a lo largo de la avenida.

La Plaza Grande contará con actividades musicales en el Foro Cultura de Amaro, el Museo de la Ciudad, el Centro Cultural Guty Cárdenas y la Casa de Montejo.

Además, el programa contempla propuestas de teatro e interdisciplina en espacios como el Centro Cultural Olimpo, Tapanco Centro Cultural y Teatro de la Rendija. Mientras que el concierto principal estará a cargo de la banda Bacilos en el escenario principal.

Los detalles finales del programa incluyen una nueva edición de la Expo Arcoíris, espacio de expresión artística y de emprendimientos por parte de la comunidad LGBT de Mérida.

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Édgar Moo Montalvo, titular de la Unidad de Inclusión del Ayuntamiento, dijo que el programa contempla actividades musicales y performance en los que se invita a los visitantes de la Noche Blanca a participar.

La seguridad

La seguridad también es un aspecto que se tiene previsto en su totalidad para la realización de ambas actividades. La Policía Municipal informó que se desplegarán alrededor de 330 elementos en los 5 km que conforman el recorrido de la Noche Blanca.

El cierre de calles iniciará desde la noche del viernes para la instalación del escenario principal en el cruce de la calle 63 por 60, por lo que se solicitó a la ciudadanía tomar sus precauciones.

La directora de Identidad y Cultura, Karla Berrón Cámara, reiteró que con esta última parte del programa y el dispositivo de seguridad, todo está listo para que se lleve a cabo la XX edición de la Noche Blanca en un ambiente de seguridad y convivencia para todas las familias.

Asimismo, invitó a consultar la cartelera completa en línea, así como conseguir su copia física en el Centro Cultural Olimpo y el Museo de la Ciudad la noche del sábado.